大河ドラマ「豊臣兄弟！」の公式サイトおよびNHK公式Youtubeチャンネルで、「豊臣兄弟！」のノンクレジット・オープニング（タイトルバック）映像が公開されました。大河ファンの間では、この約2分30秒のオープニング映像をもとに、考察などを行っている方もいるようですが、ノンクレジット版をじっくり見て、物語の今後の展開を予想してみるのも面白いでしょう。毎度のことながら、大河ドラマの音楽はどれも素晴らしいですね。タ