佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。福岡県ではPM2.5が多い予想です。循環器系の疾患のある方や気になる方はマスクをして、うがいを念入りにするなどの対策をしましょう。 「天気の予想」 昼すぎまではよく晴れるでしょう。ただ、天気は下り坂です。だんだん雲が増えてきて夕方以降はにわか雨の可能性があります。雲が増えてくると北風が強まり、体感温度が一気に下