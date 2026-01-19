旗手代行を務めたフィギュアの坂本花織選手にお話を述べられる秋篠宮皇嗣同妃両殿下 秋篠宮皇嗣同妃両殿下が18日、千葉県船橋市の「LaLa arena TOKYO-BAY」で行われたTEAM JAPANの結団式にご臨席され、２月６日からイタリアのミラノ・コルティナで開催される第25回オリンピック冬季競技大会に出場する日本代表選手へ激励のお言葉を述べられた。