¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¹âÌÚÎ¤Âå»Ò¡Ê41¡Ë¤¬18Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹âÌÚ¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ»¥ËÚ¤«¤é°°Àî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹ºòÆü¤ÏÁ´¹ñ¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼2ÆüÌÜ¡¢»¥ËÚD¡ÝBop Jazz Club¤Ë½Ð±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÆü¤âÄ¶Ëþ°÷¸æÎé¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÂçÊÑÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ã¤Æ¤â¥¢¥Ä¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿!¡×¤È¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥Ä¤¹¤®¤Æ¤Ê¤ó¤«¥Ð¥°¤Ã¤Æ¥É¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤ª³°¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿½÷¤¬¥³¥Á¥é¤Ç¤¹¡ÊÁÇÌÌ¡Ë¡×¤È¤·¡¢ÀÑÀã¤ÎÃæ¤Ç¤ÎV»ú¤Ë¶»¸µ¤¬Âç