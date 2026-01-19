グラビアアイドルの新田妃奈（26）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。新田は「脇オフショット」とコメントし、ピンク色のランジェリー姿をアップした。新田は両手を上げたポーズをとっており、美ワキを大胆に見せつけている。別の投稿では同じランジェリーを着用し、「Hなメリハリボディ」のキャッチフレーズがついた表紙ショットも公開した。この投稿にフォロワーからは「ヤバい可愛い」「