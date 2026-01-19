タレント藤本美貴（40）が18日までに自身のブログを更新。セドナで正月を過ごしたことを報告した。藤本は「家族旅行でSedonaに行ってきましたせっかくセドナに行けるなら初日の出をセドナでどうしても見たいと思ってお正月旅行はセドナに」とつづり、夫の庄司智春（50）とのツーショットを投稿した。2人の背景にはセドナの大自然が広がっている。続けて「お正月は雨だったけど…笑2日無事に初日の出見られました」と振り返っ