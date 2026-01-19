グラビアアイドル白濱美兎（19）が、18日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿の動画を投稿した。「今年も海いっぱい行けますようにー!」とつづり、海での撮影風景を動画で投稿。ビキニ姿で海辺に寝そべり、胸元を強調。たわわなバストが揺れる様子を動画に収めている。この投稿にフォロワーからは「大人っぽくていい表情」「浜辺にきた人魚みたい」「しゅごい」「最高すぎる」とコメントが寄せられている。白濱は鳥取県出身、ス