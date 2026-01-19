気象予報士、市村紗弥香さん（29）が18日、インスタグラムを更新。動画を用いてファンからの質問に答えた。動画内で市村さんは「Q.日の出はいつ早くなりますか?」という質問に「東京は、もう早くなり始めているんですね。ちょっと前から早くなり始めています」と回答。リブニットに黒いボトムスというシンプルな冬コーデを披露している。この動画にフォロワーからは「ニットヤバすぎる」「今日も揺ら揺ら」「なんでそんな可愛いの?