スキー場「スキージャム勝山」（福井県勝山市）は４月、名称を「ＪＡＭ福井勝山マウンテンリゾート」に変更する。豊かな自然環境を生かし、冬季だけではない、通年型の高原リゾート地としてリブランドを図り、インバウンド（訪日外国人客）の取り込みを狙うという。スキージャムは１９９３年に開業。全１６コース、最長滑走距離５８００メートルと西日本有数の規模を誇り、昨季は約１７万６０００人が訪れた。リブランドに先