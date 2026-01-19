けさ、山口県の厚狭駅で新幹線と乗客が接触する事故があり、現在、山陽新幹線は広島−博多間で運転を見合わせています。きょう午前8時ごろ、山口県山陽小野田市の厚狭駅で、鹿児島中央行きの「みずほ601号」が通過中に、線路にいた乗客と接触しました。この事故の影響で現在、山陽新幹線の広島−博多間で運転を見合わせていて、午前11時ごろに再開する見込みです。