タレントの大沢あかね（40）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ほんばんまえ」と書き出した大沢。メークスタッフの手が映り込んだスタンバイの様子をアップした。ファンからは「可愛すぎる」「かわいい大好き」「あかねちゃんどんどん奇麗になってます」「日に日にキレイです」「美人すぎる」などのコメントが寄せられた。