吉本新喜劇の小寺真理（34）が18日までに、インスタグラムを更新。編み物をする姿を投稿した。小寺は「編み編み…編み珠代姉さんのパンティーテックスポーチに編み棒など入れてます」と島田珠代（55）のために編み物をしていることを報告し、ミニスカート姿で編み物をする様子をアップした。続けて「明日から珠代姉さんからの注文に取り掛かります。パンティかなぁ」とつづった。この投稿にフォロワーからは「脚綺麗だしかわいい