俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、新たにスタート。今回は、鈴木亮平が演じる儀堂歩を紹介する。【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！鈴木亮平が演じる儀堂歩は、警視庁捜査一課に在籍する刑事。早瀬夏海殺害事件の帳場を預かる捜査責任者。しかし、実は裏社会組織と繋がっている悪徳刑事。今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完