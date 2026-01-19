兵庫県豊岡市の屋外アイススケートリンクでは、氷の上のスポーツを楽しめるイベントが行われました。フィギュアスケートクラブの子どもたちが、氷の上を軽やかに舞います。兵庫県豊岡市にある円山川公苑スケートリンクは、北近畿で唯一の屋外アイススケートリンクで、１８日は氷の上のスポーツを楽しめるイベントが行われました。リンクの上ではアイスホッケーやカーリングを体験できるコーナーが設置され、家族連れなどで