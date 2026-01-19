和歌山県田辺市の川湯温泉に設けられた巨大露天風呂「仙人風呂」で、恒例のかるた大会が行われました。和歌山県田辺市にある川湯温泉で川底から湧く源泉を利用してつくられる巨大露天風呂、「仙人風呂」。１８日ここで行われたのが新春恒例のかるた大会です。１８チーム７２人が参加し、温泉に浮かべられたスギ板の札を取り合いました。（参加した人は）「疲れましたけど楽しかったです」「（Ｑ湯加減はいかがでしたか