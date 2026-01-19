大阪・関西万博の玄関口となった夢洲駅では、「アフター万博」の取り組みとしてｅスポーツのイベントが開催されました。１８日大阪メトロ中央線の夢洲駅で開催されたのは、ｅスポーツのイベントです。夢洲駅で万博閉幕後にイベントが行われるのは初めてで、「アフター万博」の一環として大阪メトロと南海電鉄が主催しました。訪れた人は、画面上で繰り広げられる熱戦を思い思いに楽しんでいました。（参加した人）