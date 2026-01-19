ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が18日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。写真集発売に向けた家トレーニングの様子にスタジオから笑いが起こる場面があった。今回は同番組の西澤由夏アナの密着VTR第2弾が配信された。そしてオープニングでは、西澤アナのファースト水着写真集の発売が発表された。密着VTRでは写真集の発売に向けた家トレーニングの様子が流れた。ヒップアップのために四つん這い体勢から膝を90度にし