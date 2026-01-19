18日、ガザ北部ガザ市で、がれきの中を歩くパレスチナ人（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル紙ハーレツは18日、トランプ米政権が主導するパレスチナ自治区ガザの戦後統治体制に関し、イスラエル軍から安全保障面での批判が強まっていると伝えた。治安筋の話としている。戦後統治の枠組みについては、イスラエル政府も不満を表明しており、今後、米国とイスラエルの思惑の隔たりが拡大する可能性がある。米政権が14