中国南部に位置する海南自由貿易港の「封関運営」が、開始から「満1カ月」を迎えました。海口税関の統計によると、2025年12月18日の開始から1月17日までに、海口税関は「第一線」においてゼロ関税貨物7億5000万元（約165億円）相当を取り扱い、「第二線」では中国本土向けに販売される加工付加価値免税貨物8586万7000元（約19億円）相当を監督管理しました。海南自由貿易港の「封関運営」による政策的メリットと、開放がもたらすけ