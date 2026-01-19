20日は強風が見込まれるとして、JR秋田支社は列車運行の見通しを発表しました。羽越線と五能線の一部区間で、運休や遅れが発生する可能性があります。JR秋田支社によりますと、運休や遅れの可能性があるのは、羽越線の秋田－酒田（山形）間と、五能線の東能代－弘前（青森）間です。これらの路線では20日、強風により運休や遅れが発生する可能性があるということです。バス等による代行輸送は行われないということです