中国内蒙古自治区の関係当局によると、1月18日午後3時5分、内蒙古自治区包頭市九原区爾甲亥村にある鉄鋼企業・包頭鋼鉄の分工場で、爆発事故が発生しました。事故発生後、消防、公安、医療などの部門が現場に急行し、救助・救援活動を展開しました。18日午後3時55分時点で、負傷者5人が救助され、現在も救助活動が続いています。（提供/CRI）