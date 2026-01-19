トランプ政権発足後で最高の円売り越し＝ヘッジファンドなど投機筋 ヘッジファンド（以下、ヘッジF）の取引を反映しているとされるCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションが、1月13日に4.5万枚の売り越し（米ドル買い越し）となった。これは、2025年1月のトランプ政権発足後では最高の円売り越し（図表1参照）である。【図表1】米ドル／円とCFTC統計の投機筋の円ポジション（2025年1月～） 出所：LSEG社