日本株相場は底堅い展開が続く 今週の日本株相場は、先週に史上初の5万4000円台に乗せるなど急ピッチで上昇してきた反動から、短期的には高値警戒感や利益確定売りが意識されやすいものの、衆院解散を巡る政策期待の持続や、日銀金融政策決定会合で大きなサプライズが見込みにくいことを背景に、全体としては底堅い展開が続きそうだ。 政策金利は据え置きがほぼ確実視されており、会合通過後に円安が進めば輸出関連株には追い風