「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）６年ぶりの天覧相撲で国技館は異様な光景に包まれた。通常は結びの一番後に帰路につく観客もいる中、この日は大半が残り、総立ちで天皇皇后両陛下、長女愛子内親王殿下を見送った。弓取り式が終了するまでほとんどの相撲ファンは席を離れず。上戸が土俵上で鮮やかに弓を扱う姿に拍手とどよめきが起こり、ご一家も笑みを浮かべながら拍手を送られた。その後、四股を踏む際には