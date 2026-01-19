阪神は１９日、栄枝裕貴捕手（２７）が一般女性（２６）と結婚したことを発表した。プロ５年目の昨季は開幕１軍入りを果たし、８試合に出場した。栄枝のコメントは以下の通り。「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。これからは支え合いながら、２人で一緒に成長していきたいと思います。今シーズンは、チーム関係者、ファンの皆様、そして家族とともに、リーグ連覇、日本一奪還の喜び