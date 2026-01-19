決意表明する坂本花織選手 ２月６日からイタリアのミラノ・コルティナで開催される、第25回オリンピック冬季競技大会に向けたTEAM JAPANの結団式が18日、千葉県船橋市の「LaLa arena TOKYO-BAY」で行われ、秋篠宮皇嗣同妃両殿下ご臨席のもと、日本選手代表団が結束を固めた。旗手代行を務めたフィギュアの坂本花織選手は「この場に立てることを光栄に思います。激励を頂き心から感謝しています。日本の文化、精神、