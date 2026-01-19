今日19日の関東は、沿岸部ほど雲が多めですが、この時期としては気温の高い状態が続きます。明日20日(大寒)からは気温が平年並みか低くなり、グッと寒くなるでしょう。気温高め夜も強い冷え込みナシ今日19日(月)の関東地方は、沿岸ほど雲が広がりやすいでしょう。ただ、天気の大きな崩れはなさそうです。最高気温は11℃から13℃くらいでしょう。前日とほぼ変わらず、2月下旬から3月中旬並みの所がほとんどです。雲が多めでも、厳