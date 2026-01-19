ビットコイン下落、グリーンランド問題でリスク回避 ビットコイン（ドル）(NY時間20:07) １ビットコイン＝92692.00（-2694.51-2.82%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間20:07) １ビットコイン＝14616601（-424897-2.82%） ※円はドル円相場からの計算値