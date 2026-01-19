欧州株先物下落、ユーロストック50指数は1.2%安独仏債先物上昇 トランプのグリーンランド発言受け米国と欧州の対立激化が懸念されている。欧州株先物は下落スタート、ユーロストック50指数は1.2%安。ドイツ債とフランス債は時間外で上昇して始まった。