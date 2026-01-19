豚のからあげ材料（4人分）豚もも肉（ブロック）：400gしょうゆ：大さじ3にんにく（すりおろし）：小さじ2しょうが（すりおろし）]：小さじ2酒：大さじ1と1/2はちみつ：大さじ2片栗粉：適量サラダ油：適量調理工程1豚もも肉を厚さ2cmの一口サイズに切り、フォークで穴をあける。2ポリ袋に?・しょうゆ・にんにく・しょうが・酒・はちみつを加え、軽く揉み込んで10分ほど冷蔵庫で寝かせる。3?の汁気をよく切り、片栗粉を全体にまぶし