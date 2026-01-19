19日午前8時ごろ、新大阪発鹿児島中央行き山陽新幹線みずほ601号が山口県山陽小野田市の厚狭駅構内を通過中に人と接触する事故があった。山陽新幹線は一部区間で運転を見合わせた。運転再開は午前11時を見込んでいる。JR西日本によると、広島―博多間の上下で運転を見合わせ、新大阪―博多間の一部列車を運休した。