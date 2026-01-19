“邪道”大仁田厚が１８日、広島産業会館で開催された「広島プロレスフェスティバル」に登場した。大仁田は、メインイベントで雷神矢口、長谷川一孝と組みミスター・ポーゴ、岡田剛史、怨霊とスクランブルバンクハウス有刺鉄線地獄デスマッチで対戦した。会場の通路に有刺鉄線ボードが設置されるなど凶器だらけのリング周りの状況で、序盤から激しい場外乱闘。大仁田がラダーに立て掛けられた有刺鉄線ボードにポーゴを投げ割