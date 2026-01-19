阪神は１９日、栄枝裕貴捕手が一般女性（２６）と結婚したことを発表した。栄枝は高知高、立命大を経て２０２０年ドラフト４位で阪神に入団。昨年は坂本、梅野に続く“第３捕手”として８試合に出場し、打率２割２分２厘だった。以下、コメント。「この度、かねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。これからは支え合いながら、２人で一緒に成長していきたいと思います。今シーズンはチーム関係者、フ