北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が、中国の習近平国家主席など各国の首脳に年賀状を送ったと、北朝鮮の官報メディアが18日、報じた。北朝鮮はこれに先立ち、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の祝電内容を公開したのとは対照的に、今回は年賀状の受信対象の名前と内容を公開しなかった。これは、中国に対する不満を露わにしながら、北朝鮮とロシアの密着ぶりを誇示する動きと解釈される。労働新聞はこの日、金委