１８日午前３時５５分頃、島根県松江市母衣町の国道と県道が交わる丁字路で、赤信号を無視して走行した乗用車が、道路沿いの木造２階建て倉庫に突っ込んだ。運転手以外の男女２人が、軽傷の模様。松江署は、運転していた松江市下東川津町の会社員の男（２５）を道交法違反（赤信号無視）の疑いで逮捕した。発表では、パトカーでパトロール中の署員が、現場近くの繁華街付近でふらつきながら走行する乗用車を発見。停止要求に応