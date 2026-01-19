破壊されたアンナ・ポリトコフスカヤさんの追悼碑（ノーバヤ・ガゼータ欧州のXから、共同）【モスクワ共同】独立系メディア「ノーバヤ・ガゼータ欧州」は18日、ロシアのプーチン政権への批判で知られ、2006年にモスクワで射殺された女性記者アンナ・ポリトコフスカヤさん＝当時（48）＝の追悼碑が、何者かによって破壊されたと交流サイト（SNS）で伝えた。碑は殺害現場となった集合住宅前に設置されていたが、同メディアは破壊