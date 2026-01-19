立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」が、食料品の消費税について、恒久的にゼロとすることを基本政策に盛り込む方向で最終調整していることがわかった。関係者が19日、FNNの取材に対し、明らかにした。新党の基本政策をめぐっては、立憲民主党の野田代表は18日、記者団の取材に対し、食料品の消費税ゼロについて、「時限的かどうか詰めの段階だ」と述べ、恒久的な減税となる可能性を示していた。関係者によると、公