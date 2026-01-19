レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、日本代表MF久保建英の状態に言及した。ラ・リーガ第20節が18日に行われ、レアル・ソシエダはバルセロナと対戦。32分に久保が右サイドで起点を作った流れからゴンサロ・ゲデスのクロスにミケル・オヤルサバルが合わせて先制すると、70分にはマーカス・ラッシュフォードに同点弾を許したが、直後の71分にゲデスが勝ち越しゴールを奪い、2−1で勝利を収めた。しか