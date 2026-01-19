大学入学共通テストは18日、2日間の日程を終えました。県内でも試験を終えた受験生が安堵の表情を浮かべていました。▼受験生「疲れた。思ったより大丈夫だった」「一旦区切りがついた。多少気持ちが楽になった」「時間がないので、2次試験までこのまま突っ走れるように頑張りたい」2日目の18日、石川県内8つの大学に設けられた9つの試験会場では、「理科」「数学」「情報」の試験が行われました。このうち、金沢大学では、試験を