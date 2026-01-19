大相撲初場所は中日。津幡町出身の横綱・大の里の一番です。7日目はヒヤリとする場面もありながら、1敗を守った大の里。18日の中日は前頭3枚目・伯乃富士との一番です。瞬く間に押し出され、2敗目。中日を終え、横綱・大関の4人が6勝2敗で並びました。19日は小結・若元春と対戦します。同じく津幡町出身で前頭16枚目の欧勝海は、翔猿に敗れ、6勝2敗。9日目は前頭十五枚目・朝紅龍と対戦します。