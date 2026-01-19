のとじま水族館（石川県七尾市）は１６日、メスのジンベエザメ「モモ」（体長約４・７メートル）が死んだと発表した。能登半島地震後に同館で飼育され、復興のシンボルとして来館者や職員を元気づけた。同館は２５日まで、展示施設の入り口に献花台を設ける。モモは２０２４年９月、志賀町の百浦（ももうら）漁港沖の定置網で捕獲された。同館は地震の影響で２匹のジンベエザメを失っており、同年１０月に展示が始まると、ゆっ