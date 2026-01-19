いつも仕事が締め切りギリギリになってしまう“ギリギリ癖”を直すにはどうしたらいいのか。臨床心理士の中島美鈴さんは「時間管理には、脳の『実行機能』という高度な働きが関わっている。時間管理に必要なステップを分解し、認知行動療法のテクニックを使うことで、ギリギリ癖を改善できる」という――。（第1回／全2回）※本稿は、中島美鈴『会社でいちいち傷つかない認知行動療法が教える、心を守り成果を出すための考え方と