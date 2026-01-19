◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン最終日（１８日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）６打差１３位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は前半で２つ伸ばし通算８アンダー、トップと５打差の暫定１６位で折り返した。３番で残り１７２ヤードの第２打をピン右手前４メートル強につけて沈めると、４番パー３で５メートル、５番では残り１２１ヤードの第２打を１・２メートルにつけて