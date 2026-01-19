モロッコ戦で決勝点を挙げるセネガルのゲイ（左）＝ラバト（ロイター＝共同）サッカーのアフリカ選手権は18日、モロッコのラバトで決勝が行われ、セネガルが延長の末に地元モロッコに1―0で勝って2021年以来となる2度目の優勝を果たした。ゲイが決勝点を挙げた。（共同）