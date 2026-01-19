＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【映像】注目を集めた安青錦ファンのTシャツ一月場所の中日、土俵外の客席に現れたある力士の熱心なファンのお手製と思われるTシャツに注目が集まる一幕があった。その気合の入った応援スタイルに、解説の元横綱やベテラン実況アナウンサーが驚きの声を上げると、ファンからも「ガチ勢ｗ」「自作か」と多くの反響が寄せられた。注目を集めたのは、今場所大きな期待を背負う大関