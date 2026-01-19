斬新「車中泊カスタム」にアウトドア派も大注目三菱自動車工業（以下、三菱）は、2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」にて、軽スーパーハイトワゴン「デリカミニ」をベースとしたカスタムカー「ACTIVE CAMPER（アクティブキャンパー）」を参考出品しました。会場での実車公開と同時にSNSなどのインターネット上で瞬く間に拡散され、多くのユーザーから熱烈な視線を集めて