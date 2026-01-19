1月18日午後、静岡県焼津市の住宅で火事があり、この家に住む46歳の男が放火の疑いで逮捕されました。 現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕されたのは、焼津市南小川に住む自称・会社員の男（46）です。警察によりますと、男は1月18日午後6時頃、自宅に放火して2階部分を焼失させた疑いが持たれています。 妻が「夫が電話で家を燃やしたと言っている」などと110番通報しました。 この家は男と妻、子ども2人の4人暮らしで、出火当