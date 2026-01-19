＜ソニー・オープン・イン・ハワイ最終日◇18日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアー開幕戦の最終ラウンドが進行中。松山英樹が首位と5打差でハーフターンした。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？首位とは6打差でスタートした松山は、3番から3連続バーディを披露。6番でボギーが来たが、スコアを2つ伸ばし、トータル8アンダーで折り返した。平田憲聖はトータル7アンダーの21位タ