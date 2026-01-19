ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が現在結んでいる契約が満了となる2032年シーズンを最後に現役を退く意向を示した。18日（日本時間19日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、ベッツは元プロレスラーのジョン・シナが司会を務める現地メディアに出演。「僕は40歳になる。娘は14歳、息子は10歳になる。僕の両親はいつも僕を支えてくれた。僕も子供たちに同じ思いをさせたいと思っている」と4