太宰府天満宮によりますと19日、ご神木の「飛梅（とびうめ）」が開花しました。去年は2月14日で、1か月近く早い開花です。気象庁も、18日に福岡で梅が開花したと発表しています。これは去年より17日早く、平年より13日早い開花です。